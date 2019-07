[PHOTOS] FEQ: Logic impressionne dans une soirée hip-hop inégale sur les Plaines

La soirée hip-hop du Festival d’été n’a pas trop souffert d’être amputée d’une de ses têtes d’affiche à quelques heures d’avis, hier. Détenu par les forces policières, Lil Pump a été remplacé au pied levé par le divertissant Alaclair Ensemble, appelé à ouvrir la soirée et vivre leurs premières Plaines, où la tête d’affiche était l’impressionnant rappeur américain Logic.

À quelques heures de sa prestation prévue sur les Plaines, le rappeur Lil Pump a annoncé qu’il raterait son rendez-vous prévu avec Québec.

«J’ai été détenu par la police plus tôt et je n’ai pu prendre mon avion vers le Canada», a fait savoir Lil Pump dans une story Instragram, à quelques heures de sa prestation prévue à 21h.

Programmé à l’After FEQ à 23h30, le collectif Alaclair Ensemble s’est vu offrir la belle opportunité de vivre leurs premières Plaines. Divertissants et animés d’une énergie contagieuse, on n’a rien perdu au change. Et ils n’ont pas manqué une occasion de se moquer du rappeur.

PHOTO DIDIER DEBUSSCHERE

«Faites du bruit pour Lil Pump gang de minces!», a lancé Ogden. Ils ont même fait scander son nom à la foule, mais traduit en français. Résultat : le parterre s’est mis à hurler «Petite pompe! Petite pompe!»

PHOTO DIDIER DEBUSSCHERE

Alaclair Ensemble, qui a tout donné pendant 45 minutes, a même changé les paroles de sa populaire chanson Ça que c’tait par «Tu pensais que c’tait Lil Pump mais c’est pas ça que c’tait».

Jazz Cartier

Heureusement qu’ils étaient là pour nous divertir. Les autres rappeurs nous ont tous livré l’archétype du spectacle hip-hop : une mise en scène minimaliste, seuls sur scène avec un MC, champions de l’autotune et des clichés du rap.

PHOTO DIDIER DEBUSSCHERE

Devant une foule qui n’avait pas le dynamisme des années passées, Jazz Cartier, Torontois de 26 ans qui s’autoproclame prince de la scène hip-hop canadienne, a inondé le vaste parterre de ses rythmes pesants avec une énergie qui n’était pas calculée, multipliant les bains de foule et les autographes.

PHOTO DIDIER DEBUSSCHERE

Mais on ne comptera pas sur lui pour enterrer les clichés du rap. Sur Sex Machina, on a vu défiler en arrière-plan des images graphiques comme si on était dans un jeu vidéo campé dans une cabine de bar de danseuses, où une effeuilleuse, en gros plan, s’y donnait à cœur joie avec un client.

Logic sauve les meubles

Photo DIDIER DEBUSSCHERE

Ce n’est pas Gucci Mane, non plus qui va s’élever au-dessus des clichés, lui qui, en cette première en sol canadien, a mentionné à trois reprises être à Montréal. Vêtu de la tête aux pieds par la marque Gucci – original! – , il a offert une prestation sans éclat, monotone, qui a laissé la foule indifférente.

PHOTO DIDIER DEBUSSCHERE

Heureusement, Logic a un peu sauvé les meubles de cette soirée, habituellement le théâtre d’innombrables «mosh pit». Incontournable de la scène hip-hop avec cinq albums à son actif, le rappeur de 29 ans, de son vrai nom Robert Bryson Hall II, a happé les festivaliers avec son flot franchement impressionnant et une mise en scène plus élaborée.

PHOTO DIDIER DEBUSSCHERE

«La première fois qu’on est venu au Québec, c’était à Montréal. Il y avait 17 personnes, et on a fait un party pizza à la place d’un spectacle», a souligné le MC de Logic, qui venait juste de confier, après quelques pièces qu’il vivait «un des meilleurs moments de (sa) vie» en voyant des milliers de personnes rassemblées.

Photo DIDIER DEBUSSCHERE

Appuyé par un nouvel album lancé en mai, Confessions of a Dangerous Mind, Logic a réussi à soulever le parterre avec son charisme évident.