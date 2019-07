Sa sœur et son père luttent pour leur vie: une fillette de 6 ans tuée dans une collision en Abitibi

RIVIÈRE-HÉVA | Une fillette de 6 ans a perdu la vie dans un accident survenu vendredi après-midi sur la route 117, à Rivière-Héva, en Abitibi. Sa sœur de 3 ans et leur père ont pour leur part été grièvement blessés et luttaient pour leur vie, vendredi soir.

Le véhicule de la famille roulait sur la route 117, en direction sud, quand il a été embouti par un poids lourd qui le suivait, vers 13h40. Il s’agit, selon les informations de la Sûreté du Québec, d’un camion-benne de 12 roues qui était chargé au moment de l’accident.

«La cause de l’accident reste à éclaircir», a indiqué l’agente Béatrice D’Orsainville.

La route 117 a été fermée à toute circulation jusqu’à nouvel ordre. Un détour était possible par Rivière-Héva pour Amos via la route 109, et de là, les automobilistes pouvaient prendre la route 111 en direction de Val-d’Or.