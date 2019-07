Safaris en Afrique

« On fait l’Afrique noire durant trois semaines cet automne. On fait quatre pays : l’Afrique du Sud, Le Cap, le Zimbabwe et le ­Botswana. On a bien hâte : on travaille très fort toute notre vie et quand on arrive à notre âge, c’est le fun d’avoir le temps de ­profiter de nos autres passions », confie la comédienne, croisée sur le tapis rouge de la ­première du film ­Menteur, lundi dernier, au Théâtre Maisonneuve.