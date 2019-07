Toujours aucune nouvelle du président de Savoura

L’angoisse se poursuit pour les proches et les employés de Stéphane Roy, président de Savoura dont on est sans nouvelles depuis plus de 24 heures. Son fils et lui sont portés disparus après un vol en hélicoptère.

«C’est toujours des situations difficiles, des situations qu’on ne souhaite à personne, mais on doit faire face à cette réalité et on fait de notre mieux pour la gérer», a expliqué Marc-André Laurier Thibault, directeur des affaires publiques et gouvernementales chez Savoura.

M. Roy et son fils sont partis de Sainte-Sophie pour aller pêcher dans le secteur de Clova. Ils devaient rejoindre leurs proches de retour à Sainte-Sophie, mais ne sont jamais arrivés. Ils ont été portés disparus jeudi matin vers 10h.

Des recherches sont menées par les Forces armées canadiennes et la Sûreté du Québec. Toutefois, tous les bénévoles sont les bienvenus.

«Une vingtaine de pilotes d’hélicoptère et d’avion ont offert leurs services et font des rotations en plus de l’armée et de la SQ, mais on souhaiterait éventuellement des interventions sur le terrain», poursuit M. Laurier Thibault.

«On demande aux gens d’être vigilants, de regarder s’ils veulent offrir leurs services, leur temps parce qu’on souhaite les retrouver le plus rapidement possible», insiste le directeur.

Une page Facebook a été créée pour partager les informations diffusées jusqu’à présent, mais également les derniers développements.

Stéphane Roy est un pilote expérimenté d’hélicoptère et d’hydravion. Aux dires de son directeur des affaires publiques et gouvernementales, il détient plus de 20 ans d’expérience.