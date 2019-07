Un contrat d’impression important pour Québecor

Photo Stevens LeBlanc À l’avant-plan, Pierre Cassivi, éditeur et DG de Journal.ca inc., et Richard Tremblay, vice-président des opérations industrielles de l’imprimerie de Québecor. Debout, de gauche à droite : Yvon Giroux, cofondateur, et Ghislain Gaudreau, responsable du développement des affaires, de Journal.ca inc., Emil Horner, directeur de l’imprimerie du Journal de Québec et Yves Néron de Québecor.