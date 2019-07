Une bonne première impression pour Samuel Poulin

Choisi au premier tour par les Penguins de Pittsburgh lors du dernier repêchage, l’attaquant québécois Samuel Poulin a fait bonne impression lors de son premier camp de développement avec l’équipe.

«Ça s'est super bien passé», a raconté le joueur de 18 ans, vendredi, au réseau TVA Sports.

«On était à Pittsburgh pour trois jours, a-t-il ajouté. On avait deux pratiques et le dernier jour, c'était un tournoi à trois contre trois. À la fin du camp, ils nous rencontraient individuellement pour nous donner leurs commentaires, et ils ne m'ont dit que du positif.»

Évidemment, il n’y a rien de parfait et le joueur devra travailler certaines choses durant l’été en vue du vrai camp d’entraînement de l’équipe en septembre.

«Ils aimeraient que je perde un petit quatre ou cinq livres pour être plus rapide et ils veulent que j'arrive au camp d'entraînement avec la mentalité de faire l'équipe, a expliqué le joueur du Phoenix de Sherbrooke. Quand on regarde la formation, on voit qu'il y a des trous à l'aile et je suis peut-être le gars dont ils ont besoin pour combler le trou dès cette année. Je vais m'entraîner en conséquence durant l'été.»