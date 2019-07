12 heures d’attente pour deux chansons

La météo a précipité la fin d’un spectacle qui était à l’évidence l’un des plus attendus de cette 52e édition du Festival d’été de Québec, à un point tel que des centaines d’admirateurs s’étaient présentés très tôt à l’entrée des Plaines pour s’octroyer les meilleures places.

Finalement, la vigueur des intempéries en aura décidé autrement pour la jeune femme et des milliers d’autres festivaliers.

Pendant l’après-midi, le public plutôt jeune et féminin avait dû affronter une température presque caniculaire.

En fin de journée, avec l’humidité, c’était comme s’il faisait 32 °C, alors que l’on comptait environ 500 personnes près de la croix du Sacrifice. Et il n’y avait pas un nuage dans le ciel... « On fait notre possible pour s’hydrater, mais même si tu bois beaucoup d’eau, ce n’est jamais assez pour la température qu’il fait », disait Marilou Pilote, 21 ans.