120 minutes

C’est le plus long temps que des voyageurs ont dû attendre pour traverser la frontière des États-Unis vers le Québec à Saint-Bernard-de-Lacolle, à l’été 2017.

Les temps d’attente les plus élevés notés lors de l’été 2017 aux deux autres postes en importance, Saint-Armand et Stanstead (autoroute 55), ont été respectivement de 90 et de 45 minutes.