BUSQUE, Diane



A la Maison Michel Sarrazin, le 9 juillet 2019, à l'âge de 66 ans, est décédée madame Diane Busque, fille de feu Emery Busque et de feu Laurence Turcotte, conjointe de monsieur Bruno Roy.La famille vous accueillera aule mercredi 17 juillet 2019 de 13 h à 15 h. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jason Maheux, Patrick Maheux (Julie Lalonde), ainsi que sa petite-fille Angélique; elle était la sœur de: René (Andrée Veilleux) , Claude (Martine Turgeon), feu Dany ( Noël Poulin), Randall, feu Even, Berthier, Manon (Louis Drouin), Tony et Sonya; elle était la belle-sœur de (famille Roy): Danielle (Lucien Pépin), Jocelyne (Yvan Bolduc) et Jocelyn (Blandine Bourgoin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amie(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Maison Michel Sarrazin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel Sarrazin, 2101, chemin Saint-Louis, Québec QC G1T 1P5.