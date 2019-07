7 attraits remarquables en Montérégie

On perçoit souvent la Montérégie à la fois comme une région agricole et comme un ensemble de banlieues de la métropole. Mais il s’agit aussi d’une région étonnante à découvrir. En particulier le long du fleuve, de la rivière Richelieu et d’autres plans d’eau. Et bien souvent s’y trouvent des attraits ­méconnus et pourtant remarquables.

1. Le RécréoParc

À Saint-Catherine, cet ancien camping provincial a retrouvé sa vocation, mais en mieux avec ses sites dotés d’une ­plate-forme pour les tentes. On peut même y louer une tente ou un abri prêt-à-camper bien équipé. Superbe vue sur le Saint-Laurent. Plage et piste cyclable. Pêche et observation d’oiseaux.

Site de camping : 33 $ ou 44 $ ­(incluant une tente).

Prêt-à-camper : 110 $ par jour.

recreoparc.org

2. Flotel

Au cœur de Salaberry-de-Valleyfield, dans la baie du lac St-François, flotte un drôle de petit hôtel fabriqué avec des conteneurs recyclés. Dotées de toutes les commodités, les six chambres donnent sur une terrasse privée meublée. Le grand luxe ! Beau coup d’œil sur la baie. Accès par une passerelle ou par bateau.

Tarifs : 159 $ par nuit sur semaine, 249 $ par nuit le week-end.

flotel.ca

3. Venise-en-Québec

Dans la baie Missisquoi, Venise-en-Québec a subi une cure de jeunesse avec la venue du Centre de villégiature Venise-sur-le-lac, doté d’une auberge, de chalets et d’une piscine à l’eau salée. Contemporain, l’hôtel La cache du lac Champlain a aussi amené un vent nouveau tout comme le spacieux Noah Spa.

L’attrait No 1 : les croisières, dont celle avec souper et musique.

Coûts : 70 $ par adulte, 35 $ par enfant de 5 à 12 ans. Location de planches à pagaie, de kayaks et de pédalos. Golf et pêche.

veniseenquebec.ca

4. Statera

À Sorel-Tracy, Statera nous fait découvrir l’archipel fabuleux du lac Saint-Pierre, composé de 103 îles. Après une croisière, on entre dans un bâtiment avec une lanterne magique nous guidant dans un parcours multimédia. L’aventure se poursuit avec des projections à 360 degrés sous un dôme translucide.

Forfait parcours immersif et dôme : 31 $ par personne (16 ans et plus), 15,50 $ par enfant (de 6 à 15 ans).

Croisière 5 à 7 de 90 minutes : 26 $ par personne (16 ans et plus), 13 $ par enfant (de 6 à 15 ans)

stateraexperience.com

5. Un vol en montgolfière

Si l’International de Montgolfières à Saint-Jean-sur-Richelieu suscite ­l’émerveillement, que dire de la sensation de flotter en silence dans le ciel ? Et que dire aussi du point de vue sur le Richelieu ? La Magie de l’air, offre des envolées avec trois à dix personnes à bord.

Activité de trois heures. Vol de 45 à 75 minutes. Forfait Envolée ­champenoise : à partir de 175 $ par personne.

lamagiedelair.com

6. L’île Saint-Bernard

À Châteauguay, au refuge faunique Marguerite-D’Youville, des sentiers longent le lac Saint-Louis et des marais peuplés d’oiseaux. Accès par la porte arrière du Café de l’île. Balades guidées en ponton. Navette fluviale les week-ends à partir de Lachine. Cabaret de l’humour.

Entrée au refuge faunique : 5 $ par personne, 3,50 $ par enfant de 3 à 12 ans.

Séjour au Manoir D’Youville, au bord de l’eau : chambre pour deux à partir de 141 $ la nuit, petit déjeuner inclus.

ilesaintbernard.com

7. Pointe-du-Moulin

À l’ouest de l’île de Montréal, à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, ce parc historique aux abords du lac Saint-Louis nous rappelle la vie seigneuriale avec le moulin à vent de 300 ans et la maison du meunier datant de 1785. Visite guidée. Dégustation de pain cuit au four ­ancestral. Tir à l’arc avec animateur.