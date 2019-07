MARINEAU, Claire



À l'hôpital Chauveau, le 9 juillet 2019, à l'âge de 76 ans, s'est éteinte dame Claire Marineau, fille de feu dame Marie-Rose Corriveau et de feu monsieur Louis- Philippe Marineau. Elle demeurait à Loretteville. La famille recevra les condoléances en présence du corps à lale lundi 15 juillet 2019 de 19h à 22h et le mardi 16 juillet 2019 de 11h à 13h15.et de là au cimetière paroissial de Loretteville sous la direction de laElle laisse dans le deuil, ses filles: Lucie (Lise Trépanier), Dominique (Alain Perron), Carole (Luc Berrouard); ses frères et ses sœurs: Claude (Justine Parent), René (Claire Renaud), Marcelle, feu Lise et Ginette; ainsi que ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'association canadienne pour la santé mentale au 8255 boulevard Henri-Bourassa #220, Québec, Qc, G1G 4C8, www.acsmquebec.org. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.