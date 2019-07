Amoureux de sa chatte Rebelle

Définitivement chat, Daniel Filion, fondateur de l’entreprise Educhateur, a adopté une petite chatte domestique âgée de 2 ans et demi et pas rebelle du tout, pour l’aider dans sa mission éducative.

1• Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir ce chat chez vous ?

Ma conjointe et moi n’avons toujours eu que des chats de race, parce que le seul moyen de se faire inviter à la télévision, au début de ma carrière d’Éduchateur, alors que je n’étais pas connu, c’était d’avoir de beaux chats spéciaux. On a toujours eu envie d’un chat domestique pour aider les refuges et pour sortir un chat de la rue. Aussi, tous nos autres chats vieillissent et trouvent ça plus difficile d’aller à la télévision ou dans d’autres événements, alors on avait besoin d’une petite jeunesse !

2• Où l’avez-vous adoptée ?

Je l’ai adopté au Café Chat L’heureux, à ­Montréal. Deux fois par année, cet endroit recrute de jeunes chats dans les refuges pour le Café. Ils sont ensuite adoptés par les clients. Éduchateur a formé les employés pour bien choisir les chats. Lors de l’une de nos réunions à cet endroit, ma femme est tombée amoureuse de Rebelle.

3• Pourquoi ce nom ?

Parce qu’elle a une petite « couette » de poil ­rebelle qui ressort sur le dessus de la tête, mais ­aussi parce que tous les noms de nos chats sont nommés d’après des personnages de fiction. Comme Rebelle devait succéder à notre chat Wooki comme ambassadrice d’Éduchateur, et que ce dernier a été nommé en référence à la race de Chewbacca, qui fait partie des rebelles dans Star Wars, ce nom ­cadrait très bien dans cette tradition.

4• Racontez-nous un fait cocasse, inusité ou particulier concernant Rebelle.

Mon premier contact avec Rebelle fut très positif. En effet, je croyais que sa petite couette de poil rebelle sur le dessus de la tête était un petit « ­motton » de poil et j’essayais de la lui enlever en tirant relativement fort dessus. Mais jamais elle n’a miaulé ou fait preuve d’agressivité. C’est là que j’ai su que c’était une très bonne chatte. On s’est ensuite rendu compte que sa fameuse couette grossissait au fur et à mesure qu’elle grandissait.

5• Comment décrire en quelques phrases la personnalité de Rebelle ?

C’est une aventurière. Elle se met souvent les deux pieds dans les plats. On doit s’occuper de lui ­trouver des choses à faire, sinon elle devient très créative dans sa recherche d’activité...

6• Qu’auriez-vous aimé savoir avant ­d’obtenir cet animal ?

Je n’ai pas eu de surprise. Nous avons pris notre temps et visité Rebelle quelques fois au Café Chat L’heureux pour apprendre à la connaître. Lorsqu’on choisit un animal en fonction de nos besoins et des siens, et non pas en fonction de la couleur, la race, etc., on augmente les chances d’avoir un chat qui sera heureux avec nous.

7• Qui s’occupe de vos chats lorsque vous partez en vacances ?

Je suis choyé, car j’ai des membres de mon équipe, à Éduchateur, qui viennent à la maison chaque jour.

8• En quoi Rebelle peut être une source d’inspiration pour vous ?

Rebelle est la première chatte que j’adopte en ayant un niveau de connaissance en ­comportement félin relativement élevé. C’est donc devenu, à son plus grand plaisir, ma chatte « laboratoire », avec qui je vérifie les choses que j’apprends sur le ­comportement félin. Grâce à elle, je suis capable de mettre en pratique ce que j’enseigne dans mes conférences à 100 % !

9• Quelle est son activité préférée ?

Grimper ! J’ai fabriqué un poteau enroulé de corde de 12 pieds de hauteur pour qu’elle puisse monter à sa guise au 2e étage. Un bel exemple ­d’enrichissement du milieu facile à fabriquer.

10• Quel est son endroit préféré ?

L’arbre à chat qui est dans la fenêtre en baie. Il y a beaucoup de compétition pour cet endroit parmi les chats de la maison malgré les deux arbres qui s’y trouvent.