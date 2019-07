ROUSSEAU, Thérèse Gingras



Au IUCPQ (Hôpital Laval), le 2 juillet 2019, à l'âge de 98 ans et 9 mois, est décédée madame Thérèse Gingras, épouse de feu monsieur Alphonse Rousseau, fille de feu madame Mathilda Fiset et de feu monsieur Amédée Gingras. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Hélène (Robert Laliberté), Lise (feu Maurice Paquet), Jos (Francine Gingras), Ginette (feu Jacques Proulx), Clément (Suzanne Jean), Francine (Alain Béland), Claire (Philippe René Marcotte) et Céline; ses petits-enfants: Yves, Line, Denise, Linda, Josée, Anick, Nancy, Éric, Jacynthe, Claudie, Josée, Cathy, Véronique, Ludovick et Mélissa; ses arrière-petits- enfants; sa belle-sœur Thérèse; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre outre son époux, son fils Jacques, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères, ses belles-sœurs des familles Gingras et Rousseau. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h30 à 11h30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. La famille tient à remercier de tout cœur le personnel de l'Hôpital Laval aussi au personnel dupour les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec, QC Téléphone: 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.