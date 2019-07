Bienvenue en 2068!

Imaginez un monde où n’importe qui pourrait devenir immortel. Rêve ou cauchemar ? C’est ce qu’on découvrira dans ce saisissant roman d’anticipation, signé Marc Dugain.

Depuis 25 ans, en Islande, un petit groupe d’ingénieurs travaille dans le plus grand des secrets sur un projet... ultra-secret ! Mais d’ici quelques jours, le monde entier devrait enfin savoir de quoi il en retourne.

C’est en tout cas ce que Cassandre Lanmordottir affirmera aux deux policiers venus chez elle l’interroger. Des témoins l’ont en effet clairement vue pousser quelqu’un du haut des chutes de Gullfoss et, dans le métier, ça s’appelle un meurtre. En revanche, qu’en est-il lorsqu’on s’assassine soi-même ? Car aussi bizarre que cela puisse paraître, la personne qui a été poussée dans le vide ne sera nul autre que Cassandre Lanmordottir en personne.

L’histoire se déroule dans les années 2060, à une époque qui ressemble à la nôtre, mais en pire : les problèmes de réchauffement climatique ont déjà éradiqué de très nombreuses espèces animales et du côté des humains, absolument plus rien ne se fait sans l’aide du numérique. Même tomber amoureux !

L’humain 2.0

À la tête de Transparence, une société utilisant toutes les données recueillies par Google et cie pour favoriser les rapprochements entre individus (apprendre à connaître quelqu’un est désormais considéré comme une perte de temps !), Cassandre Lanmordottir a eu l’audace d’aller encore plus loin : extraire l’âme humaine de son enveloppe charnelle pour la transplanter dans un corps artificiel qu’il n’est plus nécessaire de nourrir, de soigner ou de protéger. Oui, toute une révolution ! Et pour en décrire les conséquences, le réalisateur et romancier français Marc Dugain n’a certes pas manqué d’inspiration.

Un livre qui bouscule et qui fait réfléchir.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Baiser féroce

C’est la suite très réussie de Piranhas, un bouquin dont les héros, presque tous âgés de 16 ans et moins, se font tour à tour vendeurs de drogue ou tueurs à gages pour s’en mettre plein les poches le plus vite possible. À la tête de son baby-gang napolitain, Nicolas Fiorillo nous en fera donc à nouveau voir de toutes les couleurs. À lire sans faute.

Spring girls

Avec ce livre, l’auteure de la célèbre série After revisite toute l’histoire des Quatre filles du docteur March, de manière à « réactualiser » ce grand classique de la littérature américaine. On retrouvera ainsi Meg, Jo, Beth et Amy sur une base militaire non loin de La Nouvelle-Orléans, leur père ayant été envoyé combattre en Irak. À la fois léger et divertissant.

La nouvelle bible du BBQ Weber

Wow ! C’est la première chose qu’on s’est dite en feuilletant ce livre qui explique vraiment tout, tout, tout sur le barbecue. Identifiées avec un petit logo « BBQ inratable », il y a même des grillades qui seront désormais absolument impossibles à manquer, comme les ailes de poulet, les côtes de porc, les crevettes à l’ail, les cheeseburgers ou les entrecôtes. L’un des grands incontournables de l’été.

Un jardin pour les abeilles

Pour celles et ceux qui ont le pouce vert, ce guide pratique montre comment offrir aux insectes pollinisateurs (abeilles et bourdons) un petit coin de paradis. En choisissant les bons végétaux (lupins, campanules, coquelicots, lavande, roses trémières, etc.), n’importe quel jardin peut en effet rapidement bourdonner d’activité !

Frissons garantis

Amour entre adultes

Tout ce qu’on peut dire, c’est que le tandem d’auteurs danois qui se cachent derrière le pseudonyme d’Anna Ekberg n’a pas attendu longtemps avant de nous plonger dans la tourmente : dès le premier chapitre de ce suspense psychologique, on assistera « en direct » à un meurtre : celui d’une femme qui, après plus de 20 ans de mariage, se fera frapper de plein fouet par son propre mari. Et pour être sûr de mettre toutes les chances de son côté, ce dernier ira même jusqu’à faire marche arrière... et rouler sur le corps de celle qui a déjà été sa tendre épouse.

Pour le meilleur et pour le pire...

Obsédé par cette affaire, c’est un vieux policier à la retraite qui raconte ce qui a peu à peu amené Christian Holm à vouloir se débarrasser de sa femme Leonora.

La principale raison est somme toute assez banale. Dans le cadre de son travail, Christian a rencontré une jeune et jolie architecte qui l’attire comme un aimant et, fatalement, Leonora finira par découvrir qu’elle est cocue. Mais d’emblée, elle annoncera ses couleurs : si Christian la quitte pour cette « pouffe », il devra se préparer à le payer très cher, car entre eux ce sera désormais la guerre.

Une intrigue très bien menée qui nous montre une fois de plus à quel point la frontière entre amour et haine peut être ténue...