Capitales: Karl Gélinas enfin de retour

La pause du match des étoiles aura permis à plusieurs joueurs d’obtenir un congé de trois jours et à d’autres, de soigner des blessures. Inutile de dire que cette pause a fait le plus grand bien aux joueurs des Capitales de Québec qui auront besoin de toutes leurs énergies jusqu’à la fin de la saison.

En effet, ils n’auront que six autres jours de repos d’ici la fin du calendrier.

Karl Gélinas, qui n’a pu participer au match des étoiles en raison d’une blessure, était tout de même présent à Rockland à titre de capitaine honorifique. Malgré son expérience dans le circuit, Gélinas ne s’attendait pas à un accueil aussi chaleureux des gens présents à Rockland.

«L’ambiance était très plaisante, mais ce qui m’a le plus surpris est l’amour que j’ai reçu des gens là-bas. Les entraineurs m’ont donné des tapes dans le dos et des joueurs, qui me connaissaient plus ou moins, m’ont beaucoup questionné sur mon expérience dans la ligue CanAm. Ç’a été très valorisant pour moi et j’ai passé un super beau week-end.»

Bénéfique pour tous

La pause de trois jours du match des étoiles n’a pas seulement été bénéfique pour les joueurs actifs. Ce repos forcé de trois jours aura donné le temps à Gélinas de récupérer, lui qui entamait, samedi, son premier match depuis plus d’un mois. L’artilleur était tenu à l’écart du jeu à cause d’une flèche qui l’avait atteint au pied le 11 juin dernier.

«J’ai hâte d’être de retour dans l’action et de voir comment mon corps va réagir après une absence d’un mois! J’ai perdu un peu de force dans ma jambe et j’espère qu’elle réagira bien. Je veux participer au succès de l’équipe, on a eu une bonne discussion avant notre série ici et on veut vraiment oublier notre début de saison! Sur papier on a une très bonne équipe, il faut juste qu’on pousse dans la même direction sur le terrain maintenant », a-t-il dit, avant la partie de samedi soir.

Pour sa part, T.J White, qui a joué la majorité de la saison au troisième coussin, devrait faire un retour au jeu éventuellement. Il sera possiblement en action, dès mardi, dans une série qui opposera les Capitales aux Aigles de Trois-Rivières.