Voici la recette parfaite, sans cuisson et sans prétention. À la fois élégante et rapide à préparer lorsque le mercure grimpe et que l’envie de cuisiner chute du même coup. En solo, en duo ou entre amis vous n’avez qu’à multiplier les ingrédients par le nombre de convives. On débouche un rosé bien frais et on se prélasse sur la terrasse. Vive l’été !

Ingrédients

3 ½ oz de saumon de qualité tartare (voir note)

1 petit fenouil

½ concombre libanais

2 radis

2 c. à soupe de fromage de chèvre

½ citron

2 c. à thé d’huile d’olive

Poivre du moulin

Fleur de sel

Mode de préparation

Placer le morceau de saumon au congélateur environ 1 heure, il sera beaucoup plus facile à trancher. Couper la partie blanche du bulbe de fenouil en très petits dés, pour obtenir environ ¼ tasse (voir note). Hacher grossièrement les feuilles pour obtenir environ 2 c. à soupe. Couper le concombre en très petits dés et trancher finement les radis. À l’aide d’un couteau très bien aiguisé, trancher finement le saumon. Dans une grande assiette, répartir les tranches de saumon. Garnir de tranches de radis, de dés de fenouil et de concombre. Avec les mains, émietter le fromage au-dessus de l’assiette. Presser le demi-citron ­au-dessus de l’assiette et verser l’huile d’olive. Garnir de feuilles de fenouil, de poivre concassé et d’une pincée de fleur de sel.

Coupez les restes de fenouil et de concombre pour en faire des crudités pour votre lunch de demain, ce sera déjà fait !

Valeurs nutritives

Calories 331

Protéines 23 g

Lipides 24 g

Glucides 6 g

Fibres 1 g

Sodium 324 mg Note

Puisqu’on le mange cru, il est important de choisir un poisson d’une fraîcheur exceptionnelle et de le consommer le jour même. Idéalement, achetez-le à la poissonnerie et précisez que c’est pour manger cru. On vous proposera ce qu’il y a de meilleur !

