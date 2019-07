BEAULIEU, Amable



À l'unité de soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale, le 8 juillet 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé à la suite d'un long combat monsieur Amable Beaulieu, époux de dame Micheline Thibault, fils de feu Théophile Beaulieu et de feu Almoza Fournier. Natif de St-Léon de Standon, il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h30. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Pierre-aux-Liens. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Josée (Pierre Mailloux), Line (Bob Phillips) et Sophie (Donald Kelley); ses petits-enfants: Marie-Christine (Maxime), Marie-Pier (Frédéric), Scott (Jenn), Trevor, Kyra (Spencer), Christopher (Marie-Lee) et Elizabeth (Kenny); ses arrière-petits-enfants: Ethan, William et Annabelle; son frère et ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Il laisse également dans le deuil neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial au personnel des soins palliatifs du CLSC les Rivières qui lui ont procuré un milieu de vie agréable. Merci au Dre Karine St-Hilaire du CLSC et au Dre Catherine Gagnon du Jeffery Hale. Une reconnaissance envers le personnel des soins palliatifs de l'hôpital Jeffery Hale qui l'ont accueilli dans un environnement calme et chaleureux pour lui permettre un passage en douceur vers sa nouvelle vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc Téléphone : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca à la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's 1270, chemin Sainte-Foy Bureau 2000, Québec, Qc Téléphone: 418 684-2260 Site web: www.amisdujhsb.ca ou à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc Téléphone: 418 525-4385 Courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web: www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.