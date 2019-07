Défaite coûteuse pour les Capitales

Le retour de Karl Gélinas n’a pas été suffisant pour les Capitales de Québec (19-31) dans le troisième match de la série qui les oppose aux Jackals du New Jersey (27-23), au Stade Yogi Berra. Après deux manches parfaites de Gélinas, les Jackals ont profité d’une poussée de six coups sûrs pour inscrire quatre points. Les Capitales se sont finalement inclinés 9 à 4, samedi soir.

Le début de match des Capitales nous laissait croire qu’ils allaient peut-être jouer le même tour que la veille à l'équipe locale. Leurs trois premiers frappeurs s’étaient rendus sur les buts sans qu’un seul retrait n’ait été réalisé. Malheureusement pour eux, les Caps n’ont pas été en mesure de produire un seul point dans cette manche. Salguerio s’est fait prendre en tentant de voler le marbre et les deux frappeurs suivants ont frappé de faibles ballons pour mettre fin à la manche.

«Le match a été un peu difficile pour nous aujourd’hui. C’est sûr que de ne pas réussir à faire de points en première manche, sans aucun retrait avec les buts remplis, a été un moment décisif dans le match. On aurait pu leur faire très mal dès le début de la rencontre, a laissé entendre Scalabrini après la partie. On s’attendait à ce que Karl soit quelque peu rouillé et ce fut le cas. Il a donné trois buts sur balles et c’est vraiment inhabituel de Karl. Ce fut un combat pour lui tout du long. On sait que ça va revenir, mais on s’est fait sortir de la partie assez tôt et l'on n’a pas été capable de répliquer.»

Les Jackals ont eux aussi connu une première manche étrange. Bien que Conrad Gregor ait frappé leur premier coup sûr du match, il a été déclaré retiré après une brillante contestation de Scalabrini. Les Jackals n’avaient tout simplement pas respecté l’ordre de l’alignement des frappeurs qu’ils avaient remis aux officiels en début de partie, ce qui a mis fin à la première manche.

Les lanceurs des Capitales auront finalement accordé 16 coups sûrs à l’équipe du New Jersey, soit quatre de plus que dans les deux matchs combinés de la veille.

Blessures et suspensions

À noter que le lanceur Nate Antone s’est blessé au coude lors du match, au grand désarroi de Scalabrini.

«Je ne sais pas si c’est sérieux, mais c’est un gars sur qui on comptait pour être partant, surtout lors des prochaines semaines avec le départ de plusieurs joueurs pour les panaméricains. On a eu Karl qui est revenu au jeu et voilà qu’on en perd probablement déjà un autre.»

Les Capitales tenteront de remporter leur quatrième série de la saison dimanche, dès 14 h 05 au Stade Yogi Berra du New Jersey. C’est David Richardson qui sera sur la butte pour les Capitales.