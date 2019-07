Deux Américains se démarquent

VALLEYFIELD | Les Américains Donny Allen et Andrew Tate ont volé la vedette dans la catégorie Hydro 350 lors de la deuxième journée des qualifications des Régates internationales de Valleyfield samedi.

Les deux pilotes ont été les plus rapides de leurs groupes, et ce, à leurs deux séances de qualifications en terminant premiers. Ils affichaient, évidemment, un large sourire lorsqu’ils ont rencontré Le Journal quelques minutes après leurs belles performances.

L’Américain a réussi à prendre la pole au premier tour de chacune de ses courses et n’a jamais regardé derrière lui par la suite. « Il suffit de se soucier de ce qu’il y a devant toi lorsque tu es premier et ça rend la vie beaucoup plus facile », a dit en haussant les épaules le pilote de Walled Lake dans le Michigan.