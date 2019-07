PAGEAU, Roger



Au CHSLD St-Augustin, le lundi 8 juillet 2019, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Roger Pageau, fils de feu monsieur René Pageau et de feu dame Thérèse Ampleman. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 19 h à 21 h.Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Raymond, Jeannine, Colette, Madeleine, Ghislain (Renée Bouchard) et Danielle (Lawrence Croussette); ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD St-Augustin pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, Québec QC, G2J 1B8.