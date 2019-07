Gabriela Dabrowski devra patienter

La Canadienne Gabriela Dabrowski devra finalement patienter jusqu’à dimanche pour disputer la finale du double féminin du tournoi de Wimbledon en compagnie de sa partenaire chinoise Yifan Xu.

L’affrontement opposant Dabrowski et Xu à la Tchèque Barbora Strycova et la Taiwanaise Su-Wei Hsieh était le troisième prévu sur le central du All England Club, samedi, après les finales du simple féminin et du double masculin.

La longueur du match de double opposant les Français Nicolas Mahut et Edouard Roger-Vasselin aux Colombiens Juan Sebastian Cabal et Robert Farah a forcé le report de la finale de double féminine.

Dabrowski et Xu prendront part à leur première finale du Grand Chelem. L’Ontarienne est d’ailleurs devenue la première Canadienne en plus de 30 ans à atteindre la finale du double féminin à un tournoi du Grand Chelem.