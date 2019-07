Impact: une vive déception

«C’est très décevant, je ne sais quoi dire d’autre que ça.»

Evan Bush a ainsi résumé son état d’âme après la défaite et on peut parier quelques dollars que ses sentiments étaient partagés par la plupart de ses coéquipiers.

«Si on regarde ce match, ils n’ont pas été géniaux et on n’a pas été particulièrement bons», a ajouté le gardien du Belu-blanc-noir.

Bacary Sagna a fait remarquer que l’équipe a souffert de manquements offensifs.

«Sur l’ensemble du match, on n’a pas assez proposé, on n’a pas apporté assez de danger devant le but.»

Lourde perte

La perte de Samuel Piette peu avant l’heure de jeu a eu un impact majeur sur le comportement de l’équipe qui a accordé un premier but quatre minutes après la sortie du milieu défensif sur blessure.

«On se débrouillait assez bien jusqu’à ce que Sam tombe au combat, ce qui a bousculé les choses et lorsque quelque chose comme ça survient, il faut qu’on soit plus forts mentalement», a reconnu Bush.

Celui-ci déplore aussi que l’Impact se soit lui-même coulé avec des erreurs. «Le premier but fait suite à une erreur et ils ont des joueurs pour nous faire payer le prix lors d’un revirement.»

«En deuxième mi-temps, on perdait le ballon un petit peu trop vite et forcément, ils nous ont mis sous pression», a ajout Sagna.

Quant à savoir si les joueurs aimeraient avoir des renforts pendant l’actuelle fenêtre de transfert, Bush est resté évasif.

«Nous devons trouver ce qui ne fonctionne pas. Nous avons amassé des points avec ce groupe de joueurs jusqu’à maintenant. Les trois derniers matchs ont été difficiles, mais nous avons la capacité d’accumuler des points avec cette équipe.

«Quand tu ajoutes des joueurs différents, ça amène une certaine fraîcheur et ça peut aider, mais je ne vais pas commencer à dire qu’on a besoin de quelqu’un d’autre. J’ai confiance qu’on va s’en sortir, amasser des points et faire les séries.»