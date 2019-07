Jordan Binnington passe à la caisse

Le gardien des Blues de St. Louis Jordan Binnington a signé un nouveau contrat de deux ans, samedi.

Sa nouvelle entente lui rapportera un total de 8,8 millions $ et lui évite de passer par le processus de l’arbitrage, lui qui devait être entendu le 20 juillet prochain, à Toronto.

«Je suis heureux de m’être entendu avec les Blues, a indiqué l’athlète de 26 ans au site internet de sa formation. À la ville de St. Louis, merci de m’avoir accueilli et fait confiance. Je suis excité et motivé de continuer de faire mon boulot et de poursuivre mes succès dans l’organisation des Blues.»

Binnington a effectué son premier départ dans la Ligue nationale de hockey le 7 janvier dernier, dans un gain de 3 à 0 contre les Flyers de Philadelphie. Il s’est ensuite emparé du poste de partant, maintenant un dossier de 24-5-1, une moyenne de buts alloués de 1,89 et un taux d’efficacité de ,927.

Le natif de Richmond Hill, en Ontario, a poursuivi ses succès en séries éliminatoires. Celui qui a mis la main sur la coupe Stanley a été l’un des rouages importants des Blues, ne permettant que 2,46 buts en moyenne et obtenant un taux d’efficacité de ,914.