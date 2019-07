Le week-end culturel de Jean-Claude Poitras

Quel est votre récent coup de cœur littéraire ?

Photo courtoisie

Je viens de lire la biographie récemment parue, Marguerite Yourcenar : portrait intime, écrite par l’auteure Achmy Halley. J’admire tellement Marguerite Yourcenar, cette grande écrivaine d’origine belge qui a une plume extraordinaire. C’est d’ailleurs la première femme élue à l’Académie française. J’ai eu le bonheur de visiter sa maison, Petite Plaisance, de Mount Desert Island, où elle vivait avant son décès près de Bar Harbour, dans le Maine. Ce sont des Québécois qui ont protégé sa maison qui est ouverte au public en été. Le livre est très touchant, on y évoque des moments grandioses de sa carrière. C’est aussi une belle leçon d’histoire. Un livre admirable !

Quel est le prochain film que vous irez voir ?

Photo courtoisie

Je compte aller voir prochainement le film qui vient de sortir Nous finirons ensemble, du réalisateur Guillaume Canet, lui qui avait précédemment réalisé le film Les petits mouchoirs que j’avais adoré, sorti en 2010. Campée en France, l’histoire réunissait une bande d’amis. C’était à la fois drôle et touchant. On y retrouve tout ce que j’aime et le bonheur de vivre. Alors, je ne veux pas manquer la suite avec la même bande de copains qui débarque à l’improviste dans la maison d’été, au bord de la mer, de Max, maintenant âgé de 60 ans. Il y a un côté nostalgique.

Quel est le spectacle qui vous a séduit ?

Photo courtoisie

Je ne voulais absolument pas manquer le spectacle de Melody Gardot que j’ai vu lors du Festival de jazz de Montréal. C’est pour moi la plus grande chanteuse de jazz de l’heure. Étant un fan inconditionnel de jazz, j’estime qu’elle apporte quelque chose d’absolument unique. Dès que j’ai su qu’elle était de la programmation, je me suis empressé de me procurer des billets. Elle est formidable !

Quelle est l’exposition qui suscite votre intérêt ?

Toutes les expositions du Musée de la civilisation à Québec sont magnifiques. J’invite tout le monde à passer une journée extraordinaire à visiter ce Musée. On retrouve des expositions qui touchent tout le monde. Évidemment, je dois mentionner la mienne, Jean-Claude Poitras, Mode et inspirations. Ç’a m’a beaucoup touché que l’on se penche sur ce qui a été marquant dans ma carrière. C’est un cadeau inespéré. Vêtements avec mannequins sur mesure, brochures, dessins et photographies seront exposés. Sinon, je ne veux pas manquer l’exposition Miró à Majorque au Musée national des beaux-arts du Québec, sur le peintre et sculpteur de renommée internationale Joan Miró, ainsi que celle sur Gauguin au Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa. Il a toujours été une incroyable source d’inspiration pour moi par ses couleurs et son exotisme­­­.

Quelle est la musique qui vous inspire ?

Photo Ben Pelosse

Je dois avouer que je suis en admiration devant le pianiste québécois Jean-Michel Blais. Je viens de télécharger son récent album, Dans ma main. C’est un musicien avec un large spectre qui va de la musique intimiste à des pièces expérimentales, et qui peut aussi nous transporter vers des concerts classiques. C’est aussi lui qui a fait la musique du dernier film de Xavier Dolan. Il est extraordinaire !

On suit Jean-Claude Poitras