Qu’est-ce qu’on fait quand la culpabilité nous étrangle?

Je suis une aidante naturelle qui se retrouve dans une impasse. J’ai pensé vous soumettre mon cas pour m’aider à prendre une décision, peut-être différente de celle que j’ai déjà prise, tout en sachant que si je vais de l’avant, ma vie familiale sera définitivement compromise.

Je suis la fille unique d’une femme au caractère difficile que mon père avait toujours supportée. Ce qui m’avait permis de tenir mon mari, avec qui elle avait peu d’affinités, ainsi que mes enfants à l’écart de ses sautes d’humeur. Malheureusement, le saint homme est décédé il y a deux ans d’un arrêt cardiaque foudroyant, alors qu’il était encore au chevet de sa femme, ma mère, frappée par la maladie d’Alzheimer depuis trois ans. C’est donc moi qui ai dû prendre sa relève.

Pendant les deux dernières années, je me suis consacrée à ma mère une bonne partie de la semaine, car je dormais chez elle au moins quatre soirs. Les trois autres jours, je les passais à la maison à faire le lavage, les courses et le ménage pour que mon mari et mes deux fils de plus de 20 ans ne se sentent pas complètement abandonnés. J’avais réussi à mettre sur pied un groupe de relais pour combler mes absences chez ma mère, vu le fonds de pension consistant qu’elle avait hérité de mon père.

Toujours est-il que je me suis épuisée à ce rythme. Mais ce n’est pas ça le pire de l’histoire. Pendant que moi je pensais avoir réussi à bien me débrouiller pour équilibrer mon horaire, mon mari m’a fait savoir que si je ne plaçais pas ma mère pour pouvoir revenir dormir tous les soirs à la maison et y passer au moins les fins de semaine complètes, il ne donnait pas cher de notre couple.

Son ultimatum m’a jetée par terre. Mes fils m’ont aussi confirmé que leur père leur avait dit en avoir marre de passer sa retraite tout seul et que si je n’obtempérais pas, il songeait à s’organiser autrement. Pour répondre à ça, il faut que je place ma mère, ce que je ne pourrais pas me pardonner. En même temps, comme ma mère a toujours été bien peu charitable envers mon mari depuis le début de notre mariage, parce que ni sa tête ni son orientation professionnelle ne correspondaient à ce qu’elle avait espéré pour moi, je le comprends de ne pas vouloir me partager autant avec elle.

Je ne veux pas perdre mon mari, d’autant moins que mes garçons lui donnent raison vu le peu d’attachement qu’ils ont pour leur grand-mère dont ils disent qu’elle a tué leur grand-père adoré. Mais je répugne à placer ma mère qui, à défaut d’avoir été une personne agréable, est quand même ma mère. Quoi faire ?

Anonyme

Quoi vous dire si votre idée est déjà faite et que vous préférez sacrifier votre vie personnelle à votre dévouement filial ? Mais je me permettrai quand même de vous demander de réfléchir un peu à ceci : votre mère me semble avoir gardé tout l’espace disponible pour exprimer ses émotions et ses besoins personnels, en faisant aussi peu de place à votre mari depuis que vous êtes ensemble. Pour quelle raison, de votre côté, continuez-vous à nourrir de la culpabilité pour le simple fait de penser un peu à vous et à votre avenir de couple ? Même placée en institution, vous aurez encore l’opportunité de vous occuper d’elle et de combler votre besoin de l’aider, et surtout de lui prouver votre amour filial. Je terminerai par une suggestion de lecture où l’auteure livre un poignant témoignage sur sa vie de proche aidante auprès d’un mari qu’elle a fini par placer pour une question de survie personnelle : « J’ai commencé mon éternité : survivre au déclin de l’autre » par Judith Fournier, Éditions de l’Homme.