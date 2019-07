Un coup fumant des Sharks de San Jose?

Le contrat au salaire avantageux signé par l’attaquant des Sharks de San Jose Kevin Labanc aurait semé la colère de certains agents et clubs de la Ligue nationale de hockey.

Labanc, qui était joueur autonome avec compensation, a offert un beau rabais à la formation californienne en apposant sa signature au bas d’une entente d’un million $, d’une durée d’un an.

L’ailier droit de 23 ans vient pourtant de récolter 56 points en 82 matchs avec les Sharks.

Alors qu’il profitait de ses vacances, le journaliste de Sportsnet Elliotte Friedman raconte qu’il a été bombardé de messages sur son téléphone par des individus furieux.

«Certains d’entre eux étaient des agents, car ils craignent que le contrat soit destructeur en tant qu’élément de comparaison dans les négociations», a expliqué Friedman lors de la baladodiffusion «31 Thoughts».

«Puis, il y avait des équipes qui étaient fâchées. Elles disaient quelque chose du genre : "Regardez bien, il va signer un autre contrat en janvier et les Sharks vont encore s’en sortir".»

Pour le directeur général des Sharks, Doug Wilson, il s'agit sans doute d'un coup fumant en termes de gestion de masse salariale.

«Je peux imaginer Doug Wilson en train de golfer en Californie ou en Arizona et juste rire du fait que tout le monde soit furieux à propos du contrat, a rigolé Friedman. Les gens sont devenus fous quand ils en ont pris connaissance.»

Quelques comparaisons

Évidemment, si l’on compare l’entente de Labanc avec celle de Kevin Hayes, qui a paraphé un lucratif contrat de sept ans, d’une valeur de 50 millions $, avec les Flyers de Philadelphie, cela a de quoi faire sourciller. Labanc a pourtant totalisé un point de plus que Hayes, la saison dernière. Âgé de 27 ans, le nouveau joueur des Flyers profitait pour sa part du statut de joueur autonome sans compensation.

De façon plus rationnelle, il est préférable de comparer Labanc avec d’autres athlètes de son âge se retrouvant dans une situation similaire. À ce niveau, on remarque que Scott Laughton, qui a pour sa part obtenu 32 points en 82 rencontres avec les Flyers la saison dernière, a conclu un pacte de deux ans pour 4,6 millions $ vendredi avec le club de Philadelphie. C’est quand même beaucoup plus que Labanc.

Chez les autres joueurs autonomes avec compensation, il sera par ailleurs intéressant de voir combien toucheront les Kyle Connor, Brock Boeser et Travis Konecny, pour ne nommer que ceux-là.

Parmi les attaquants de 25 ans ou moins qui ont obtenu, la saison dernière, entre 55 et 60 points, il y a Dylan Strome, des Blackhawks de Chicago. Or, celui-ci touchera 863 333$ en 2019-2020. Il s’agit toutefois de la dernière année de son contrat d’entrée.