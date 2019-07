Un festival de plus en plus vert, sauf pour les bouteilles d’eau

C’est sans conteste le règlement le plus impopulaire au Festival d’été depuis son instauration, il y a quelques années : interdiction d’entrer sur les sites avec du liquide, et les gourdes rigides sont prohibées, à la demande de plusieurs artistes.

Photo Jean-Francois Desgagnés

« Auparavant, nous étions tenus de verser la bière dans un verre en plastique, parce que ce sont des sites libres d’accès. Nous avons fait des démarches auprès de la Ville pour changer notre façon de faire. Depuis cette année, on sert la cannette directement. En échange, nous avons mis en place des mesures compensatoires : de nouveaux corridors de circulation, plus d’agents de sécurité et plus d’affichage sur le site pour être sûr que l’alcool ne circule pas sur la voie publique. Ce sont des milliers de verres de plastique de moins qui sont utilisés. »