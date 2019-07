Une cinquième place pour Jacqueline Simoneau aux Mondiaux

(Sportcom) | La nageuse artistique Jacqueline Simoneau est parvenue à se tailler une place parmi les cinq meilleures nageuses en finale du solo technique, samedi, aux Championnats du monde de la FINA, disputés à Gwangju, en Corée du Sud.

Celle qui avait récolté 89,1527 points aux qualifications vendredi a réussi à conserver la cinquième place. Cette fois, Simoneau a amassé 89,2932 points grâce à une toute nouvelle routine qui a surpris bien des gens sur place, incluant les juges, à son avis.

«Ça s’est vraiment bien passé et je suis contente de ma performance en général», a confié l’athlète de 22 ans. La Montréalaise est aussi très fière d’avoir présenté un programme différent de A à Z pour cette finale; chose qu’elle tentait pour la première fois de sa carrière.

«C’était complètement nouveau avec un autre style et une autre musique. Je pense que je suis une des premières à faire ça et j’ai trouvé ça fun de nager cette routine et de changer au lieu de répéter ce que tout le monde connaissait», a-t-elle fait savoir.

La Russe Svetlana Kolesnichenko est montée au sommet du podium avec une note de 95,0023 points, tandis que l’Espagnole Ona Carbonell (92,5002 points) et la Japonaise Yukiko Inui (92,3084 points) ont respectivement mis la main sur les médailles d’argent et de bronze.

Jacqueline Simoneau reprendra l’action dimanche pour la finale en duo technique, aux côtés de Claudia Holzner. Les deux Canadiennes ont pris le sixième rang aux qualifications vendredi et comptent bien améliorer leur résultat en finale.

«Nous devons fixer quelques détails dans notre exécution. Par exemple, nous allons devoir nager plus collées afin d’augmenter le niveau de difficulté et ainsi être en mesure d’aller chercher plus de points», a expliqué la Québécoise.

La formation canadienne sera aussi à la piscine pour la ronde préliminaire de l’épreuve par équipe technique.