Le Dr Félix-André Têtu, chirurgien-plasticien, et Grant Hamilton, président d’Anglocom, ont de nouveau accepté la coprésidence d’honneur de la grande célébration philanthropique « Une soirée d’été dans Charlevoix » qui se tient aujourd’hui au profit de la Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) et le Musée de Charlevoix.

Cette année c’est au domaine du Ruisseau Jureux, à Saint-Irénée, que près de 250 épicuriens amateurs d’art seront réunis lors de cette fête champêtre pour la cause.

16 sous la normale...

Photo courtoisie

L’Omnium de golf des Anciens Nordiques 2019, au profit de la Fondation Maurice Tanguay, a couronné sa meilleure équipe le 4 juillet dernier au club Lorette. Le groupe de cinq joueurs a rapporté une carte de 56, soit 16 sous la normale. De gauche à droite sur la photo : Alexandre Bouchard, Stéphane Guérard, ancien Nordiques, Christopher L. Young, Pascal Garneau et JP Caty ont reçu leurs cadeaux des mains de Dave Pichette, président des Anciens Nordiques (à l’extrême droite).

70 ans de mariage

Photo courtoisie

Juliette Tanguay et Jean-Noël Tremblay (photo) se sont mariés le 13 juillet 1949 à Girardville au Lac-Saint-Jean. Ils célèbrent donc aujourd’hui leur 70e anniversaire de mariage. Sur la photo, prise en 2014, ils sont en compagnie de leurs enfants : Viviane, Sylvain, Doris (décédée en 2018), Serge, Mireille et Réal.

Salut Marcel

Photo courtoisie

Certains l’ont connu à titre de maître de cérémonie (et chanteur à ses heures) au cabaret Le Coronet de Québec dans les années 1960, d’autres l’ont côtoyé lorsqu’il fut Grand Chevalier du Conseil Laval des Chevaliers de Colomb. Marcel Tardif (photo), ce retraité de la brasserie Labatt et président de 2008 à 2011 des Familles Tardif d’Amérique, est décédé le 4 juillet dernier à l’âge de 81 ans. Les funérailles se tiendront le samedi 20 juillet, à 15 h, à la chapelle du Complexe Hamel, Lépine Cloutier 1500, boul. Hamel Ouest, Québec. Mes condoléances à toute la famille qui recevra les vôtres de 12 h à 15 h.

60 ans de mariage

Photo courtoisie

Pierrette Labonté et Rosaire Laperrière (photo), de L’Ancienne-Lorette, ont célébré plus tôt cette semaine (le 11 juillet) leur 60e anniversaire de mariage. Marié à l’église de Sainte-Monique (Les Saules), en 1969, le couple qui a sept enfants et 10 petits-enfants sera fêté aujourd’hui dans un restaurant de Québec. Félicitations.

Anniversaires

Photo courtoisie

Donald Lautrec (photo), chanteur, producteur, animateur et acteur, 79 ans... Jarno Trulli, ex-pilote de Formule 1 au sein de l’écurie japonaise Toyota, 45 ans... Yves Soutières, comédien (Bouscotte) et acteur, 55 ans... Mila Mulroney, épouse de l’ex-premier ministre Brian Mulroney, 66 ans... Harrison Ford, acteur américain (Indiana Jones), 77 ans... Hubert Reeves, astrophysicien, enseignant et écrivain québécois, 87 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 13 juillet 2018. Yves Dumont (photo), 75 ans, un des grands artisans du succès de Lassonde... 2018. Ray Frenette, 83 ans, premier ministre du Nouveau-Brunswick d’octobre 1997 à mai 1998... 2016. Jack Riley, 97 ans, premier dg de l’histoire des Penguins de Pittsburgh (LNH)... 2015. Martin Litchfield West, 77 ans, le savant grec le plus brillant et productif de sa génération... 2014. Lorin Maazel, 84 ans, chef d’orchestre américain fondateur du Festival Castleton, en Virginie... 2013. Cory Monteith, 31 ans, acteur et chanteur canadien... 2012. Sage Moonblood Stallone, 36 ans, acteur, comme son père Sylvester Stallone... 2011. Jerry Ragovoy, 80 ans, auteur-compositeur et producteur de musique américain... 2010. George Steinbrenner, 80 ans, propriétaire des Yankees de New York depuis 1973... 2008. Jocelyn Jacques, 63 ans, ancien dg de l’ÉNAP.