Alabama: un homme condamné à plus de six siècles de prison

Un homme de l’Alabama, aux États-Unis, a été condamné à passer plus de six siècles derrière les barreaux pour des crimes sexuels commis sur des mineures.

Raven Smith, 35 ans, a reçu sa peine de 615 ans mercredi dernier dans le comté de Houston, en Alabama, a rapporté la station locale de CBS.

L’homme, originaire de la ville de Cottonwood, a admis avoir violé, sodomisé et agressé des filles.

L’accusé a commis ces gestes sur cinq filles âgées de moins de 16 ans sur une période de plusieurs années.

Lorsqu’il a reçu sa peine, Smith a présenté ses excuses aux familles de ses victimes.

Le juge Todd Derrick a donné à l’accusé une peine de 615 ans de prison après avoir entendu le poignant témoignage de la mère d’une des filles.

«Je ne peux pas croire, que ce que j’ai dit au juge a signifié autant pour lui, pour que Smith soit autant puni», a déclaré à WTVY la mère dont l’identité est protégée pour ne pas dévoiler celle de sa fille.

Cette mère croit toutefois que d’autres enfants pourraient avoir été des victimes de l’accusé.

«Je ne veux plus qu’ils aient peur maintenant. Je veux qu’ils sachent qu’il est en prison et qu’il ne peut plus leur faire du mal», a conclu la mère de la victime.

Compte tenu de la façon dont les peines ont été rendues, Raven Smith ne pourra probablement jamais obtenir de libération conditionnelle.