Après plus de 1500 km, Hugo Houle tient le coup

(Sportcom) – Neuf étapes sont complétées au Tour de France et le Québécois Hugo Houle (Astana) ainsi que les autres cyclistes en lice ont déjà plus de 1500 kilomètres au compteur. La journée de dimanche a été l’affaire du Sud-Africain Daryl Impey (Michelton-Scott), premier à avoir franchi la ligne d’arrivée à Brioude.

Près du départ à Saint-Étienne, une échappée de 14 coureurs s’est élancée, mais il n’en est resté que deux en tête à l’arrivée. Impey s’est imposé au sprint devant le Belge Tiesj Benoot (Lotto Soudal), tandis que le Slovène Jan Tratnik (Bahrain-Merida) est arrivé 10 secondes plus tard.

«Le peloton, mené par les Deceuninck-Quick-Step [NDLR : dont le porte-couleurs Julian Alaphilippe est l’actuel leader au classement général], a décidé que c’était la bonne échappée et il n’y a pas eu vraiment de chasse», a expliqué Hugo Houle.

Le peloton a attendu la dernière montée de la journée pour s'animer. «Il y a eu quelques attaques, donc j’ai fait mon effort de placer Jakob [Fuglsang] pour la montée finale et tout a bien été de notre côté», a ajouté Houle, qui a rallié l’arrivée 19 min 03 s après Impey, au 79e rang.

Son coéquipier Fuglsang a fini dans le même groupe que le porteur du maillot jaune, au 59e échelon, à 16:25 du gagnant du jour. Deux autres cyclistes d’Astana ont terminé parmi ce groupe, soit Gorka Izagirre Insausti, 50e, et Alexey Lutsenko, 63e.

Au classement général, Alaphilippe a conservé son maillot jaune et détient toujours 23 secondes d’avance sur l’Italien Giulio Ciccone (Trek-Segafredo). Fuglsang est neuvième, accusant un retard de 1:42.

La forme est toujours bonne

Si cela fait plus d’une semaine qu’Houle parcourt les routes de France, le Québécois savoure encore tout autant sa première participation à la Grande Boucle.

«Je suis surtout marqué par l’organisation et tout le monde qui se déplace pour nous encourager. C’est festif comme atmosphère, le Tour est une tradition et c’est super agréable de se faire encourager de cette façon et de voir toute l’ampleur.»

Sur le plan sportif, le cycliste de Sainte-Perpétue réalise que ça roule très vite. «Tout le monde est en très grande forme et il n’y a pas de journée facile. J’ai hâte de voir les deux prochaines semaines, car il y a plus d’étapes en montagne et ce sera plus difficile »

Malgré tout, il tient toujours la forme. «C’est certain que j’ai mal aux jambes et qu’il y a des moments où c’est un peu plus dur. Ça varie d’une journée à l’autre, mais le Tour n’a pas été trop pire pour moi jusqu’à présent.»

Lundi, la 10e étape, longue de 217,5 km, mènera les cyclistes de Saint-Flour à Albi.