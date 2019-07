Aviron: des médailles de bronze pour deux Québécoises

Les avironneuses québécoises Gabrielle Smith et Kasia Gruchalla-Wesierski repartiront toutes les deux des Pays-Bas avec une médaille de bronze au cou. La première l’a gagnée en deux de couple, tandis que la deuxième l’a remportée en huit de pointe, dimanche, à la Coupe du monde de Rotterdam.

En finale de deux de couple, Smith et sa coéquipière Andrea Proske ont complété la course ultime en stoppant le chrono à 8 min 03,77 s. Le duo canadien était le plus rapide tout au long de la première moitié de la distance, mais s’est toutefois fait devancer par les Australiennes Amanda Bateman et Genevieve Horton (7:59,11) dans les 500 mètres suivants. Les Roumaines Nicoleta-Ancuta Bodnar et Simona Geanina Radis (7:58,39) ont ensuite ouvert la machine pour prendre les commandes de la course et filer vers la médaille d’or.

«Ç’a été une bonne course! Le fait de savoir que nous étions en mesure d’aller vite dans des eaux très agitées a fait une énorme différence. C’est un avantage de se sentir à l’aise dans ces conditions difficiles», a indiqué Smith.

Selon l'athlète de la Montérégie, leur entraînement a été un grand atout face à leurs opposantes. «Je me suis entraînée dans ces situations au lac Brome par le passé et c’est aussi le cas maintenant en Colombie-Britannique. Je suis contente de la façon dont nous avons réussi à manœuvrer.»

Après une performance moins convaincante aux qualifications où elles avaient pris le troisième rang de leur groupe, les Canadiennes ont été forcées de passer par le repêchage afin d’accéder à la finale. Elles y ont connu plus de succès en terminant premières.

Le bronze pour Gruchalla-Wesierski

Quelques heures plus tard, Gruchalla-Wesierski a tenté sa chance en finale du huit de pointe. Les représentantes de l’unifolié sont parvenues à conclure les 2000 m au troisième rang avec un temps de 6:46,77.

Un duel océanien a départagé les médaillées d’or et d’argent à la ligne d’arrivée. Ce sont finalement les Néo-Zélandaises qui ont triomphé en 6:32,40, suivies des Australiennes (6:36,04).

Vendredi, le Canada avait conclu ses qualifications avec la deuxième place de sa course, s’emparant ainsi d’un laissez-passer pour la finale.

Les athlètes reviendront s’entraîner quelques semaines à la maison en vue des Championnats du monde qui seront présentés du 25 août au 1er septembre à Ottensheim, en Autriche.