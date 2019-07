Dix résidences pour aînés en grève dimanche

Dix résidences pour aînés en grève vont voir leurs employés être en grève dimanche, partout au Québec.

Le Syndicat québécois des employées et employés de service (SQEES-FTQ) dénonce les conditions de travail, principalement les faibles salaires et demande un rattrapage à 15$/h en plus d’une augmentation minimale de 1$ de l’heure pendant trois ans.

Cette hausse permettra, selon le syndicat, de contrer le taux de roulement important du personnel dans les résidences privées pour personnes aînées.

Le SQEES-FTQ rappelle que la grève n’affectera pas la santé et la sécurité des résidents, puisqu‘elle consiste à des arrêts de travail ponctuels dans la journée.

Les établissements touchés seront le Chartwell Appartement de Bordeaux, à Québec; le Chartwell Domaine Notre-Dame à Gatineau; le Chartwell Oasis Saint-Jean à Saint-Jean-sur-Richelieu; le CHSLD Herron à Montréal; le Domaine des Forges à Laval; la Résidence Élogia à Montréal; le Boulevard Résidence Urbaine pour Aînés à Montréal; les Écluses à Saint-Lambert; le Manoir Champlain à Saguenay.

La Résidence Jazz de Lévis sera pour sa part aussi en grève du 18 au 20 juillet.