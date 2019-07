Erratiques, les Yankees résistent aux Blue Jays

Malgré trois erreurs en défensive, les Yankees ont profité de la bonne performance du lanceur Masahiro Tanaka pour doubler les Blue Jays de Toronto 4 à 2, dimanche, à New York.

Les meneurs de la section Est de la Ligue américaine de baseball ont gagné deux des trois rencontres de leur série du week-end contre les hommes du gérant Charlie Montoyo.

Tanaka (6-5) a été solide pendant six manches, accordant deux points et quatre coups sûrs. Le droitier qui a participé au match des étoiles du baseball majeur mardi a éprouvé ses seuls véritables ennuis durant le cinquième tour au bâton des visiteurs. À cette occasion, Randal Grichuk et Eric Sogard ont tous deux claqué un circuit en solo.

Le releveur Aroldis Chapman a poursuivi son excellent travail de la saison en signant son 25e sauvetage en 2019.

En attaque, Mike Tauchman a réussi un coup de quatre buts, tandis que Gio Urshela a produit deux points à l’aide d’un simple en deuxième.

Marcus Stroman (5-10) n’a pas été vilain dans une cause perdante, donnant trois points en six manches, tout en éventant sept frappeurs.

Les Jays visiteront les Red Sox de Boston au Fenway Park, lundi.

Tellez rétrogradé

Par ailleurs, l’organisation ontarienne a cédé le joueur de premier but Rowdy Tellez à leur filiale AAA de Buffalo après l’affrontement.

Selon le réseau Sportsnet, cette décision pourrait ouvrir la porte au rappel du voltigeur Billy McKinney.

Tellez a été utilisé comme frappeur suppléant, dimanche. Cette année, il a totalisé 14 circuits et 40 points produits, conservant une moyenne au bâton de ,227.