Federer ne jouera pas à la Coupe Rogers

WIMBLEDON | Les amateurs montréalais seront déçus d’apprendre que Roger Federer fera l’impasse sur la Coupe Rogers qui commence dans deux semaines au parc Jarry. Le Suisse a annoncé sa décision lors de son point de presse après sa défaite contre Novak Djokovic en finale de Wimbledon, dimanche.

«Avec mon équipe, nous avons décidé la semaine dernière de faire l’impasse sur Montréal pour me donner assez de temps de repos, a déclaré le joueur qui aura 38 ans lors de la première semaine du mois d’août. J’aurais souhaité en avoir plus, mais ce ne fut pas le cas.

«Je vais me reposer le plus que je peux et de me préparer pour le tournoi de Cincinnati et poursuivre ma saison par la suite.»

Le directeur de la Coupe Rogers avait mentionné au représentant du Journal de Montréal la semaine dernière qu’il attendait la réponse de Federer avec impatience.

Cependant, Eugène Lapierre savait que les chances de voir le meilleur joueur de tous les temps à Montréal était de 50-50 en raison de sa participation à la saison de terre battue et à son parcours à Wimbledon.

Est-ce qu’on a vu Federer à Montréal pour la dernière fois ? C’est la question qu’il faut se poser. S’il y revient, ce serait à l’âge de 39 ans. Il serait surprenant de le voir encore sur le terrain à ce moment.