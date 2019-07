FEQ: 10 photos riches en nostalgie de la grande finale punk rock avec Blink-182

Quoi de mieux qu’un vivifiant rendez-vous punk rock pour clore la 52e édition du Festival d’été de Québec?

C’est exactement ce à quoi ont eu droit les plusieurs dizaines de milliers de fans entassés sur les plaines d’Abraham, dimanche, à l’occasion du concert de Blink-182, qui était précédé plus tôt en soirée par The Offspring et Neck Deep.

Le passage du populaire trio sur la scène Bell en cette dernière soirée de l’édition 2019 du FEQ a d’ailleurs donné lieu à plusieurs moments riches en nostalgie, effets pyrotechniques... et petits hommes verts!

Voici 10 photos qui le démontrent à merveille...

