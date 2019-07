Le rappeur Logic émerveillé par son passage au FEQ

Encore sur un nuage après sa prestation sur les plaines d’Abraham, le rappeur Logic a réitéré ce dimanche sur Instagram sa grande joie d’avoir participé au Festival d’été de Québec, vendredi dernier.

«Je suis tellement privilégié d’être en tête d’affiche sur une scène comme celle-ci. Tellement heureux d’être ici! Je vous aime tous et je suis plus qu’excité pour le futur. Avoir du plaisir et être heureux est la partie la plus importante de la vie! Profitez de la vôtre», a-t-il confié sur le réseau social.

Le rappeur américain a également profité de l’occasion pour partager d’impressionnantes vidéos et photos prises depuis la scène, donnant un bon aperçu de l’immense foule rassemblée pour son spectacle.

Une heure après sa diffusion sur Instagram, la publication avait déjà été «aimée» par plus de 100 000 personnes.