TROIS-RIVIÈRES | Pour un cinquième été consécutif, le Cirque du Soleil prendra d’assaut l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières, afin d’y présenter une création originale et exclusive. Après avoir rendu hommage à Beau Dommage, Robert Charlebois, Luc Plamondon et Les Colocs, voici que le Cirque plonge dans l’univers des Cowboys Fringants. Déjà, le spectacle bat des records de billetterie pour cette série bien implantée en Mauricie.

« Moi-même, je n’avais pas prédit qu’on ferait un spectacle sur eux ! lance Daniel Fortin en riant. Mais quand on m’a fait remarquer que le groupe existait depuis près d’un quart de siècle, j’ai trouvé ça très impressionnant. Avec la Série hommage, on veut démontrer qu’on ne regarde pas seulement dans le passé, de façon nostalgique. On veut rendre hommage à des artistes québécois qu’on aime et qui inspirent. Les Cowboys Fringants ont marqué une génération. »

« Dans le spectacle cet été, il y a un numéro final chorégraphié et refait par Émilie Therrien, indique Daniel Fortin. Ce n’est pas un numéro “tout-cuit” qui existe déjà. On voulait se donner l’opportunité de créer un numéro. [... ] Avec ce nouveau spectacle, on se demandait aussi ce qu’on n’avait encore jamais fait dans cet amphithéâtre. Cette année, on joue avec de l’eau. Ce sera la première fois à Trois-Rivières. On se disait qu’on était sur le bord de l’eau et on ne l’avait jamais utilisée. Ce sera un autre défi extraordinaire. »