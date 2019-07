Nage synchronisée: premier test réussi pour Jacqueline Simoneau et Claudia Holzner

Déjà sixièmes après les préliminaires du duo technique, les nageuses artistiques canadiennes Jacqueline Simoneau et Claudia Holzner ont conservé leur rang en finale, dimanche, aux Championnats du monde de la FINA, à Gwangju, en Corée du Sud.

Les deux athlètes ont obtenu 88,8659 points, ce qui est un peu plus d’un point qu’elles avaient obtenu aux préliminaires.

«Nous avons eu un de nos meilleurs pointages de la saison, donc nous sommes super contentes. Nous nous sommes vraiment bien senties dans l’eau, s’est réjouie Simoneau, qui a noté une meilleure proximité entre elle et sa coéquipière dans les éléments présentés. Nous avons nagé plus près l’une de l’autre, la chimie était encore plus grande et ça nous donnait encore plus d’énergie.»

AFP

La médaille d’or et le titre mondial sont allés aux Russes Svetlana Romashina et Svetlana Kolesnichenko qui ont été couronnées grâce à une récolte de 95,9010 points. Les Chinoises Sun Wenyan et Huang Xuechen (94,0072) ont fini deuxièmes, tandis que les Ukrainiennes Anastasiya Savchuk et Marta Fiedina (92,5847) ont complété le podium.

En prenant le sixième rang, Simoneau et Holzner ont terminé devant les duos mexicain et américain, qui ont respectivement fini 11e et 12e. À moins de deux semaines des Jeux panaméricains, qui serviront de qualification olympique pour les Jeux de Tokyo, c’est un premier test réussi pour les Canadiennes en duo technique.

«Nos adversaires mexicaines et américaines ici seront nos concurrentes pour une qualification olympique, donc c’est vraiment un bon départ pour nous, sachant que les Jeux s’en viennent bientôt», a affirmé Simoneau.

AFP

La glace est brisée en équipe

Simoneau et Holzner avaient déjà sauté dans l’eau plus tôt dans la journée pour les préliminaires de l’épreuve technique par équipe aux côtés de leurs coéquipières Emily Armstrong, Andrée-Anne Côté, Audrey Joly, Halle Pratt, Camille Fiola-Dion et Rebecca Harrower.

La jeune équipe canadienne a sécurisé sa place en finale, réservée aux 12 meilleures formations, en prenant le septième rang.

«Nous sommes vraiment super contentes de notre performance. Pour cinq d’entre nous, il s’agit d’une première présence aux Championnats du monde seniors, mais nous avons su gérer nos émotions et notre stress. Notre performance a été explosive, à la hauteur de ce que nous pouvions offrir», a mentionné Côté.

Les Canadiennes ont reçu 88,4953 points, un sommet cette saison pour l’équipe. «Avec les Jeux panaméricains dans quelques semaines, les Championnats du monde étaient la compétition la plus importante de notre saison. Toute notre préparation était axée sur ces deux événements et nous sommes en forme et prêtes à performer», a souligné Côté.

Les Russes ont pris la tête de l’épreuve avec 96,2253 points, suivies des Chinoises, deuxièmes avec 94,3638 et des Ukrainiennes, troisièmes avec 93,3313.

Les athlètes canadiennes sont à moins d’un point de la sixième place, occupée par les Espagnoles qui ont obtenu 89,4561 points.

«C’est sûr que le sixième rang reste difficile à atteindre en finale, mais nous sommes assez proches des Espagnoles, le plus proche que nous l’avons été toute la saison. Nous pouvons toujours espérer, mais notre attention est plus sur ce que nous allons offrir et les résultats suivront», a rappelé Côté.

En attendant l’issue de la compétition dont la finale sera disputée mardi, les Canadiennes seront de retour dans l’eau lundi pour l’épreuve par équipe acrobatique. «Nous avons très hâte de nager ce programme, c’est très différent de l’épreuve technique et c’est l’une de nos forces», a mentionné Côté.

Simoneau sera aussi en action dans les préliminaires de solo libre.