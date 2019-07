PGA: une première pour Dylan Frittelli

Le Sud-Africain Dylan Frittelli a remporté son premier tournoi dans la PGA, dimanche, en triomphant lors de la Classique John Deere, à Silvis, en Illinois.

Pour ce faire, l’athlète de 29 ans a remis une carte de 64 (-7) lors de la dernière ronde, ce qui lui a permis de compléter la compétition avec un cumulatif de 263 (-21). Frittelli a amassé sept oiselets et n’a commis aucun faux pas pendant ses 18 derniers trous.

Le vainqueur a terminé la compétition à deux coups de l’Américain Russell Henley, qui a réalisé une impressionnante ronde de 61 (-10). Ce dernier a ainsi fait un bond de 23 places au classement.

Complétant le tournoi au 10e échelon, à égalité avec deux adversaires, Roger Slone a obtenu le meilleur résultat des golfeurs canadiens. Lors de sa ronde finale, il a remis une carte de 69 (-2).

Adam Svensson et Nick Taylor ont respectivement pris les 18e et 33e rangs. Le premier a complété sa semaine de boulot avec un cumulatif de 271 (-13), tandis que le second a frappé 273 (-11) coups.

Brooke M. Henderson se contente quant à lui de la normale.

Dans la LPGA, la Canadienne Brooke M. Henderson a pris le 11e échelon de la Classique Marathon, elle qui a remis une carte de 71 (N).

L’Ontarienne a réussi quatre oiselets, mais elle a également commis quatre bogueys. Il s’agissait de sa pire performance du tournoi. Son cumulatif de 275 (-9) l’a positionnée à 11 coups de la gagnante, la Sud-Coréenne Sei Young Kim.

En tête après 54 trous, la championne a terminé le travail avec une performance de 65 (-6). Elle a amassé sept oiselets et commis un seul boguey pour se sauver avec la victoire. Il s’agissait de son deuxième sacre en 2019.

L’autre Canadienne en lice, Alena Sharp, a frappé 70 (-1) coups lors de son dernier tour de piste. Elle a pris le 46e échelon en compagnie de quatre autres golfeuses.