FEQ: seuls les vrais fans de Blink-182 pourront réussir ce quiz

Take Off Your Pants and Jacket

Image Courtoisie

Enema of the State est paru le 1er juin 1999, l’album fête ainsi ses 20 ans cette année. Avec ses plus de 15 millions de copies vendues et ses succès comme What’s My Age Again?, All the Small Things et Adam’s Song, le disque a contribué à propulser Blink-182 au statut de superstars musicales partout dans le monde.