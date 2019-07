Travailler pendant les vacances

Quand j’étais salarié, j’attendais toujours que mes collègues aient pris leurs vacances avant de partir à mon tour. L’habitude me venait de mes parents qui, prenant congé en août, avaient toujours du plus beau temps que ceux qui s’empressaient de partir dès le début des prétendus beaux jours. Août est beaucoup moins pluvieux que juillet.

Une fois en emploi, je me suis toutefois mis à apprécier la quiétude qui s’installe d’un lieu de travail quand les gens commencent à partir. C’est le temps de se mettre à jour, de régler les affaires qui traînent depuis longtemps, de s’investir dans les tâches de plus longue haleine. De se préparer pour la rentrée un vrai « départ frais », comme on dit en « anglo-saxonnie ».