[PHOTOS] Un hélicoptère s'écrase lors des recherches pour retrouver le PDG de Savoura

SAINTE-SOPHIE – Un hélicoptère transportant quatre bénévoles qui participaient aux recherches visant à retrouver le président-directeur général de Savoura, Stéphane Roy, s'est écrasé à Sainte-Sophie, dans les Laurentides.

Photo Martin Alarie

L'appareil a raté son atterrissage, pour finalement se retrouver sur le côté dans un champ près de la route 158, à la hauteur des serres Sagami. Toutefois, aucun des quatre occupants de l'hélicoptère n'a été blessé, a indiqué la Sûreté du Québec.

Photo Martin Alarie

Les recherches visant à retrouver M. Roy sont entrées dans leur quatrième journée, dimanche, à la suite de sa disparition mercredi dernier.

Photo Martin Alarie

La Sûreté du Québec (SQ) et les Forces armées canadiennes (FAC) quadrillent, à l'aide d'avions et d'hélicoptères, l’immense zone située entre Sainte-Sophie et le secteur de Clova, à La Tuque, en Haute-Mauricie.

Photo Martin Alarie

Compte tenu des recherches menées samedi et de nouvelles informations collectées par les secours, la zone de recherche a été réduite de 44%, mais s’étend encore sur 3550 km2.

Dimanche, les FAC pourront obtenir plus de ressources aériennes depuis leur poste de commandement de Mirabel. «On pourra opérer plus proche de la zone et diminuer le temps de transit plutôt que de partir de la base de Trenton», en Ontario, qui dispose d’équipes spécialisées dans ce type de recherche, a indiqué le Major Labbé au micro de TVA Nouvelles.

Pas moins de 80 militaires sont déployés pour participer aux recherches.

M. Roy et son fils sont partis de Sainte-Sophie, dans les Laurentides, pour aller pêcher dans le secteur de Clova. Ils devaient rejoindre leurs proches de retour à Sainte-Sophie, mercredi, mais ils ne sont jamais arrivés à destination. Leur disparition a été signalée aux autorités jeudi matin.

«Aujourd’hui, ce qu’on cherche, ce sont des gens qui ont vu l’hélicoptère. M. Roy est parti autour de 13 h mercredi dernier, alors des gens qui ont vu cet hélicoptère entre 13 h et 15 h dans le secteur qu’on appelle Maison De Pierre situé au sud du Lac-De La Bidière et au nord de La Macaza», a détaillé André Michaud, un ami de Stéphane Roy, à TVA Nouvelles.

Malgré la durée des recherches, M. Michaud garde espoir. «Actuellement, il n’y a qu’une seule possibilité, c’est de les retrouver vivants», a-t-il dit.

Les disparus prenaient place dans un hélicoptère de marque Robinson R44

Poste de commandement

Un poste de commandement de la SQ a été déployé à Saint-Sauveur, samedi, afin que le public puisse transmettre toute information permettant de retrouver M. Roy et son fils.

Stéphane Roy est un pilote expérimenté d’hélicoptère et d’hydravion. Aux dires de son directeur des affaires publiques et gouvernementales, il détient plus de 20 ans d’expérience.

Toute information concernant cette disparition d'hélicoptère peut être communiquée de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la SQ au 1 800 659-4264.