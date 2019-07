The Offspring au FEQ: «vous êtes fous», affirme le guitariste Noodles

Un curieux phénomène peut être observé quand The Offspring joue en terres francophones, selon le guitariste Kevin «Noodles» Wasserman. Ça lève plus qu’ailleurs.

Avoir Noodles au bout du fil, quelle occasion parfaite pour tenter d’en savoir plus au sujet du nouvel album du groupe que les fans n’en peuvent plus d’espérer. Pour un paquet de raisons, le successeur de Days Go By se fait attendre depuis maintenant sept ans.