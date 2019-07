Aimer sa fille, ça veut dire quoi?

La lecture de « Une maman qui aime sa fille » m’a fait bondir. L’aime-t-elle vraiment sa fille pour se camper ainsi dans des idées aussi rétrogrades concernant l’homosexualité ? Sa fille a besoin de support et de compréhension, pas d’une mère qui a peur et qui craint la réaction de Pierre, Jean, Jacques au dévoilement de son orientation sexuelle.

Au lieu de s’énerver comme ça, elle devrait plutôt emmener son mari chez le psychologue pour y recevoir des conseils de conduite à tenir dans les circonstances. Et ce n’est pas à elle d’en informer ses autres enfants. Qu’elle laisse sa fille le faire elle-même. Et le reste de la famille, en quoi ça les regarde ? Cette jeune fille n’est vraiment pas chanceuse d’être équipée de tels parents : une mère qui s’énerve pour rien et un père aux idées rétrogrades ! Cette demoiselle devrait se mettre en tête que ce n’est pas en elle qu’il y a un problème.

Gilles Godin

Comme je le lui disais d’ailleurs, il vaudrait mieux qu’elle retrouve ses esprits pour devenir la mère dont sa fille a besoin dans les circonstances et non pas cette poule pas de tête qui ne fait que nuire en propageant la peur de la différence, au lieu de l’acceptation du droit de sa fille à être différente.