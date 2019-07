Auger-Aliassime, Raonic et Shapovalov en baisse au classement mondial de l'ATP

Le Québécois Félix Auger-Aliassime ainsi que ses compatriotes canadiens Milos Raonic et Denis Shapovalov ont tous encaissé une baisse au classement de l’ATP mis à jour lundi, au lendemain de la conclusion du tournoi de Wimbledon.

Ayant plié l’échine au quatrième tour du troisième Grand Chelem de la saison, Raonic a perdu quatre échelons et est désormais 21e, mais il demeure le joueur le mieux classé au pays. Auger-Aliassime et Shapovalov sont dans l’ordre 23e et 29e, ayant chacun perdu deux places.

Un autre athlète de l’unifolié, soit Brayden Schnur (97e), fait partie du top 100 mondial.

Du côté féminin, Eugenie Bouchard a dégringolé de façon importante. Celle participant au tournoi de Lausanne cette semaine se retrouve au 95e rang à la suite d’une chute de 16 échelons. Bianca Andreescu est 24e, en hausse d’un cran.

Par ailleurs, le Serbe Novak Djokovic et l’Australienne Ashleigh Barty demeurent au sommet de la hiérarchie du tennis masculin et féminin, respectivement.