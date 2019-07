Challenger de Gatineau: Alexis Galarneau avance

Le Québécois Alexis Galarneau a réussi son entrée au Challenger Banque Nationale de Gatineau, lundi, en défaisant le Chilien Marcelo Tomas Barrios Vera en trois manches de 7-5, 2-6 et 6-3 dans un match de premier tour.

Galarneau, 433e au classement de l’ATP, a réussi un bris qui s’est avéré décisif au troisième set contre la 282e raquette mondiale.

Il aura maintenant fort à faire au deuxième tour, puisqu’il devra croiser le fer avec le Français Antoine Hoang, 103e raquette mondiale et favori du tournoi.

Dans un match de qualification, Justin Boulais a jeté la serviette devant l’Australien Jacob Grills au moment où ce dernier menait 6-2 et 4-1.

Peter Polansky et Vasek Pospisil figurent quant à eux au tableau principal et ont obtenu un laissez-passer au premier tour. Ils ont respectivement rendez-vous avec le Japonais Kaichi Uchida et l’Autrichien Maximilian Neuchrist en deuxième ronde.

Le Canadien Liam Draxl devra pour sa part vaincre l’Américain Jordi Arconada pour les rejoindre à l’étape suivante. Benjamin Sigouin devait de son côté affronter le Croate Borna Gojo en fin de soirée, lundi.

Branstine avance

Du côté féminin, plusieurs Canadiennes ont accédé au deuxième tour des qualifications. Carson Branstine, deuxième favorite des qualifications, a vaincu sa compatriote Anca Craciun en deux manches de 6-2 et 6-3.

Jada Bui et Catherine Leduc ont également tassé des représentantes de l’unifolié pour poursuivre leur chemin, éliminant respectivement Savanna Ly-Nguyen et Marina Stakusic.

Ariana Arseneault a quant à elle trimé dur pour avoir le dessus sur l’Américaine Joelle Kissell, qu’elle a défaite en trois manches de 3-6, 7-6 (3) et 10-8. Elle fera face à Bui, mardi, puis elle fera équipe avec sa rivale quelques heures plus tard en double.

Les Canadiennes Annabelle Xu, Alexandra Mikhailuk, Isabelle Boulais et Oleksandra Gorchanyuk tentaient également de se qualifier, mais elles ont échoué. Katherine Sebov, Françoise Abanda, Petra Januskova, Leylah Annie Fernandez, Carol Zhao et Layne Sleeth sont du tableau principal.