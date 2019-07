Contrat de 10 ans pour CGI à Stockholm

La multinationale montréalaise CGI a obtenu un contrat de dix ans de l’agence de transport public de Stockholm en Suède afin de gérer ses technologies de l’information (TI).

Ce mandat de 127 M$ inclut «la gestion des communications et des TI, des services-conseils, l’informatique utilisateur et la cybersécurité» de Trafikförvaltningen, a précisé l’entreprise montréalaise par communiqué lundi.

«Nous établirons un solide partenariat avec Trafikförvaltningen pour lui permettre d’offrir des services optimaux sur toute la ligne, a souligné Pär Fors, président des opérations de CGI en Scandinavie. En plus d’offrir des services reconnus de gestion déléguée des TI et une amélioration continue du service, une équipe client spécialisée travaillera à développer des innovations pour améliorer l’expérience de service, soutenant ainsi l’objectif de l’administration du transport public visant à bâtir et à développer l’infrastructure de transport en commun de l’avenir».

L’agence de transport public de Stockholm a souligné l’importance d’avoir un bon réseau de TI dans le cadre de ses opérations.

«La fiabilité et la capacité de notre infrastructure et de nos services en TI sont essentielles à la gestion efficace des déplacements dans le comté de Stockholm, où la population est répartie dans un vaste territoire et nécessite de nombreux moyens de transport comme les traversiers, les autobus, le métro léger, les tramways, etc., a indiqué Krister Dackland, directeur TI de Trafikförvaltningen. Il s’agit d’un service très important pour notre société.»

Trafikförvaltningen assure le déplacement de plus 800 000 passagers quotidiennement.