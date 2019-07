Et l’assurance autonomie?

Le Journal était un peu déprimant à lire ces derniers jours, alors que l’Institut de la statistique du Québec publiait ses perspectives démographiques jeudi et que nous publiions un dossier sur les maladies dégénératives liées au vieillissement. Le portrait est inquiétant. Dans trois ans, il y aura plus de gens âgés de 65 ans et plus au Québec que de jeunes de moins de 20 ans. En 2036, nos aînés compteront pour 26 % de notre population, soit deux fois plus qu’en 2001. En 2066, il y aura quatre fois plus de personnes âgées de 85 ans et plus et 22 fois plus de centenaires.