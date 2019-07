Journée de rêve pour Brandon Crawford

Le joueur d’arrêt-court Brandon Crawford a claqué deux circuits et produit huit points dans une victoire spectaculaire de 19 à 2 des Giants de San Francisco contre les Rockies du Colorado, lundi à Denver.

Crawford a bien entamé la rencontre en portant l’avance des siens à 4 à 0 au tout premier tour au bâton avec sa septième longue balle de la saison. Au total, il a placé cinq fois la balle en lieu sûr en six présences officielles au bâton.

Seulement deux autres joueurs des Giants avaient cumulé au moins huit points produits dans un match auparavant, soit Willie Mays et Orlando Cepeda.

Mike Yastrzemski et Buster Posey ont également cogné des circuits dans la victoire, tout comme Raimel Tapia et Ryan McMahon dans l’autre clan. Yastrzemski a été à l’origine de trois points, tandis que Posey, Kevin Pillar et Joe Panik ont produit deux points chacun.

La victoire est allée au dossier de Jeff Samardzija (7-7), qui n’a donné que deux points, quatre coups sûrs et un but sur balles en six manches et deux tiers de travail tout en retirant neuf frappeurs sur des prises.

German Marquez (8-5) a quant à lui mis son équipe en bien mauvaise posture en permettant 11 points et autant de frappes en lieu sûr en seulement deux manches et deux tiers.